الشيخ نعيم قاسم: نرفض خيار التبعية للخارج والانكسار والاستسلام – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2025 - 19:38

الشيخ نعيم قاسم: نرفض خيار التبعية للخارج والانكسار والاستسلام

منذ 48 mins 2 February، 2025
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