الاعلام الفلسطيني: نزوح أكثر من 3400 أسرة من أصل 3490 من مخيم جنين بفعل العدوان الصهيوني المتواصل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2025 - 21:10

الاعلام الفلسطيني: نزوح أكثر من 3400 أسرة من أصل 3490 من مخيم جنين بفعل العدوان الصهيوني المتواصل

منذ 1 ساعة 2 February، 2025
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