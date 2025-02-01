آليات الاحتلال تطلق نيرانها تجاه مناطق شرقي بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2025 - 15:56

آليات الاحتلال تطلق نيرانها تجاه مناطق شرقي بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

منذ 1 ساعة 1 February، 2025
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