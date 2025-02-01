حماس: الحالة الجيدة التي يظهر بها أسرى العدو تثبت قيم مقاومتنا بينما يرتكب الاحتلال أبشع الانتهاكات بحق أسرانا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2025 - 11:22

حماس: الحالة الجيدة التي يظهر بها أسرى العدو تثبت قيم مقاومتنا بينما يرتكب الاحتلال أبشع الانتهاكات بحق أسرانا

منذ 30 mins 1 February، 2025
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