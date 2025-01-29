“‌‏يديعوت أحرونوت” العبربة: القوات الإسرائيلية ستواصل التواجد في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان لحماية المستوطنات – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 29 2025 - 10:42

“‌‏يديعوت أحرونوت” العبربة: القوات الإسرائيلية ستواصل التواجد في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان لحماية المستوطنات

منذ 44 mins 29 January، 2025
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