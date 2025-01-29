الدفاع المدني بغزة: العدو يواصل المماطلة في إدخال المساعدات الإغاثية ولا يريد عودة السكان إلى الشمال ودمَّر كل مقومات الحياة في القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2025 - 10:42

الدفاع المدني بغزة: العدو يواصل المماطلة في إدخال المساعدات الإغاثية ولا يريد عودة السكان إلى الشمال ودمَّر كل مقومات الحياة في القطاع

منذ 1 ساعة 29 January، 2025
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