“يديعوت أحرونوت” العبرية عن مصدر: الجيش الإسرائيلي يخطط لاستهداف مجمعات لحزب الله قريبة من بلدات الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2025 - 10:40

“يديعوت أحرونوت” العبرية عن مصدر: الجيش الإسرائيلي يخطط لاستهداف مجمعات لحزب الله قريبة من بلدات الجليل

منذ 2 ساعة 29 January، 2025
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