قوات الاحتلال تقتحم كفر عقب شمالي القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2025 - 04:44

قوات الاحتلال تقتحم كفر عقب شمالي القدس المحتلة

منذ 2 ساعة 29 January، 2025
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