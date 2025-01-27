مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الاثنين في 27-1-2025

المقاومةُ انتصرت بايمانِها وثباتِها وفرضِها لوقفِ اطلاقِ النار، والنصرُ كاملُ المواصفاتِ من غزةَ الصامدةِ الى جنوبِ لبنان، اما اسرائيلُ فسقطت انسانياً، وانهزمَ مشروعُها وانكشفت قدراتُها ولا امكانيةَ لها على البقاءِ دونَ دعمٍ اميركي وغربي..

هو التقديرُ المصحوبُ بالتهنئةِ والتبريكِ لمن صنعوا المعجزاتِ من الامينِ العام لحزب الله سماحةِ الشيخ نعيم قاسم في جردةٍ تحليليةٍ فصّلت الواقعَ والاحداث، ورسمت موقفَ المقاومةِ من التطورات..

مهلةُ الستينَ يوماً انتهت – حسمَ الشيخُ قاسم، ونحنُ امامَ احتلالٍ يعتدي ويرفضُ الانسحابَ ، والمقاومةُ لها الحقُ بان تتصرفَ بما تراهُ مناسباً حولَ شكلِ وطبيعةِ المواجهةِ وتوقيتِها.. وافقنا على وقفِ اطلاقِ النارِ لان المعتديَ عرَضَ وقفَ عدوانِه فقبِلنا، ولتأخذِ الدولةُ دورَها بحمايةِ الوطن، والتزمنا على مدى الستينَ يوماً بالاتفاق، فيما خرقَه العدوُ اكثرَ من الفِ مرة، بما يؤكدُ حاجةَ الوطنِ للمقاومة..

والاكيدُ انه مع الرئيس جوزيف عون لا يمكنُ ان تاخذَ اسرائيلُ مكسباً واحدا، ولا مع الرئيس نبيه نبيه بري ولا الرئيس نجيب ميقاتي، ولا يمكنُ لاحدٍ ان يقبلَ بالاحتلالِ – كما اكد الامينُ العام لحزب الل، ومواجهتُه واجبُ الجميعِ من الحكومةِ والجيشِ الى المقاومةِ وجميعِ الاحزاب، اما ايُ تداعياتٍ تترتبُ على التأخيرِ في الانسحابِ الصهيوني من لبنانَ فتتحملُ مسؤوليتَه الاممُ المتحدةُ وامريكا وفرنسا – واِن موقفَ رئيسِها جيدٌ بدعوةِ تل ابيب للانسحابِ من لبنان.

وفيما سألَ الشيخ قاسم البعضَ في لبنان عن مصلحتِه بتصويرِ الانتصار هزيمة، أكدَ سماحتُه انَ شعباً كالذي زحفَ منذُ صباحِ الامسِ الى ارضِه لتحريرِها رغم عدوانيةِ المحتل، وقدمَ على مدى الحربِ كلَ تلك التضحيات، هو شعبُ المقاومةِ الذي لا يمكنُ هزيمتُه ولو تآمرَ الصهاينةُ والاميركيون وكلُ العالمِ عليه، فعلى ارضِ الجنوبِ تتجسدُ كلَ يومٍ معادلةُ الجيشِ والشعبِ والمقاومة، وهي النصرُ وهي التحريرُ الذي لا بدَ آت..

ومع التأكيد على انجازِ الثنائي الوطني للخيارِ الرئاسي التوافقي بانتخابِ الرئيسِ جوزاف عون، أكد الامينُ العامّ لحزب الله التعاونَ مع الرئيسِ المكلف، والامورُ معه جيدةٌ فيما ازمةته بالتشكيل مع الآخرين..

ولتوضيحِ الامورِ للاقربينَ والابعدين، كان كلامُ الرئيس نبيه بري عما حُكيَ عن تشاورِ الرئيس نجيب ميقاتي معه بموضوعِ تمديدِ وقفِ اطلاقِ النار، فأكد انَ موقفَه الذي ابلغَه للرئيسينِ عون وميقاتي هو اشتراطُ الوقفِ الفوريِّ لاطلاقِ النارِ وكلِ الخروقاتِ الصهيونيةِ وتدميرِ المنازلِ وغيرِها واطلاقِ الاسرى..

المصدر: موقع المنار