قوات العدو الإسرائيلي تقتحم حارة الجعبري بمدينة الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 04:50

قوات العدو الإسرائيلي تقتحم حارة الجعبري بمدينة الخليل

منذ 1 ساعة 27 January، 2025
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