قوات الاحتلال تقتحم مستشفى جنين الحكومي ويقومون بعمليات تفتيش للمرضى والأطباء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 03:18

قوات الاحتلال تقتحم مستشفى جنين الحكومي ويقومون بعمليات تفتيش للمرضى والأطباء

منذ 50 mins 27 January، 2025
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