أسر مواطنين اثنين في بلدة حولا من قبل جيش العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2025 - 08:52

أسر مواطنين اثنين في بلدة حولا من قبل جيش العدو

منذ 16 mins 26 January، 2025
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