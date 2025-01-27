حماس: قدمنا مقترحاً للوسطاء بأن تجري عملية تبادل إضافية تشمل الأسيرة أربيل يهود مع إثنين آخرين من أسرى الاحتلال قبل يوم الجمعة القادم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 06:24

حماس: قدمنا مقترحاً للوسطاء بأن تجري عملية تبادل إضافية تشمل الأسيرة أربيل يهود مع إثنين آخرين من أسرى الاحتلال قبل يوم الجمعة القادم

منذ 19 mins 27 January، 2025
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