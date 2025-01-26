رويترز عن ترامب: بحثت مع ولي العهد السعودي خفض أسعار النفط – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2025 - 05:46

رويترز عن ترامب: بحثت مع ولي العهد السعودي خفض أسعار النفط

منذ 55 mins 26 January، 2025
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