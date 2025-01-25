حركة أمل: صبرنا كثيرا على الافتراءات وتركيب الأفلام حول بطولات وهمية تدعيها “قوات جعجع” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2025 - 22:04

حركة أمل: صبرنا كثيرا على الافتراءات وتركيب الأفلام حول بطولات وهمية تدعيها “قوات جعجع”

منذ 1 ساعة 25 January، 2025
حركة امل
لبنان

قال المكتب الاعلامي المركزي في حركة أمل في بيان له مساء السبت “لقد صبرنا كثيراً على الافتراءات وتركيب الأفلام حول بطولات وهمية تدعيها قوات سمير جعجع، فيما الشمس طالعة والناس قاشعة”.

واضاف البيان “لا حاجة لنا لأي حكيم كي نقوم بتشخيص من لديه عسر هضم من انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، كما تشخيص من لديه عقدة من تواصل اللبنانيين مع بعضهم في سبيل بناء مؤسسات الدولة”.

ولفت البيان الى انه “حتى عندما يحتاج الوطن الى طوق نجاة يتمثل بتضافر جهود جميع أبنائه نجد القوات اللبنانية تتحدث عن ضفة هنا وضفة هناك في محاولة لتغطية تخمة سماوات مطالب الحكيم بقبوات البيانات الفارغة الا من الدس الرخيص بين أبناء الوطن الواحد”، واضاف “قبل الحديث عن الممانعة حبذا لو تخبرون اللبنانيين من هي العقبة المانعة لتقدم مسار التأليف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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