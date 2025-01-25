حزب الله: قرار الإدارة الأمريكية بحق “انصار الله” اعتداء مباشر على الشعب اليمني

شجب حزب الله قيام الإدارة الأميركية الجديدة بإعادة إدراج حركة أنصار الله ضمن ‏ما يُسمّى ‌‏”لوائح الإرهاب الأميركية”، وأكد أن هذا التصنيف ظالم واعتداء مباشر على ‏الشعب اليمني ‏المظلوم الذي عانى ولا يزال يعاني من الحصار والإرهاب والعدوان ‏الأميركي المتواصل على ‏أرضه ومقدّراته منذ سنين مضت.

واعتبر حزب الله أن الحكومات الأميركيّة المتعاقبة التي مارست وما زالت تمارس ‏الإرهاب ضد ‏شعوب أمّتنا وتدعم الكيان الصهيوني واعتداءاته الإرهابية وحروبه ‏الإجراميّة البشعة خصوصًا ‏في لبنان وفلسطين هي أولى بالإدراج على لوائح ‏الإرهاب.‏

وقال حزب الله في بيان “‏إن هذا القرار الأميركي المجحف الذي يأتي في سياق دعم الكيان الإسرائيلي المتهالك، لن يثني ‏اليمن الشريف عن مواصلة دعمه ‏للشعب الفلسطيني في قضيّته المحقّة ولن يبدّل من ‏قناعاته وعزيمته لمواجهة ‏الأطماع الأميركية والإسرائيلية في المنطقة”.‏

واعرب حزب الله عن فخره واعتزازه بالدور المشرّف الذي قامت به حركة أنصار ‏الله إسنادًا لغزّة، ‏حيث كان لها دور كبير في تعزيز صمود المقاومة الفلسطينية، وكانت شريكة في الانتصار ‏على العدو الصهيوني، ويؤكد ثقته الراسخة أنّ هذا الشعب سيواصل طريق الصمود ‏والمقاومة.‏

المصدر: العلاقات الاعلامية