الرئيس عون: وحدة الدول العربية هي الأساس لمواجهة التحديات الراهنة

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون على “عمق العلاقات اللبنانية – الكويتية المتجذرة عبر التاريخ”، وأمل في ان “يعود أبناء الكويت خصوصا ودول الخليج عموما لزيارة الربوع اللبنانية”، مشددا على ان “وحدة الدول العربية هي الأساس لمواجهة التحديات الراهنة”.

كلام الرئيس عون جاء الجمعة خلال استقباله وزير خارجية الكويت عبدالله علي اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم محمد البديوي مع وفد من الخارجية الكويتية ومجلس التعاون.

ولفت عون الى انه “بعد تشكيل الحكومة سيتم التواصل مع دول الخليج لوضع أسس جديدة للتعاون عناوينها العريضة وردت في خطاب القسم الذي وضع قواعد بناء الدولة”.

بدوره، أكد الوزير الكويتي على “متانة العلاقات اللبنانية- الكويتية”، وأشار الى ان “الزيارة هي زيارة دعم وتأييد والتزام بالوقوف الى جانب لبنان لتقديم كل العون اللازم في كل المجالات”، وشدد على “تفعيل اللجان المشتركة اللبنانية – الكويتية لمعالجة المواضيع المطروحة وفق الحاجات اللبنانية”.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن “هذه الزيارة تأتي بعد الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس التعاون والذي ناقش فيها موضوعين، الأول الوضع في سوريا والثاني الملف اللبناني”، واكد “ثوابت دول مجلس التعاون لجهة دعم لبنان وسيادته وعدم التدخل في شؤونه والتنسيق مع الدول الإقليمية والدولية لدعمه”، واضاف ان “التوجه هو لمساعدة لبنان في ما خص مشاريع التنمية الاقتصادية بعد تحقيق الإصلاحات المنشودة”، كاشفا عن توجه لإعداد برنامج خليجي للبنان بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية العتيدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام