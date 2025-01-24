الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة مسن برصاص العدو في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 24 2025 - 13:44

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة مسن برصاص العدو في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية

منذ 10 mins 24 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة