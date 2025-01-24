مراسل المنار: دبابتا ميركافا توغلتا عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس بالتزامن مع إطلاق رشقات رشاشة في المكان قبل أن تنسحبا باتجاه الجهة الجنوبية للبلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2025 - 13:44

مراسل المنار: دبابتا ميركافا توغلتا عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس بالتزامن مع إطلاق رشقات رشاشة في المكان قبل أن تنسحبا باتجاه الجهة الجنوبية للبلدة

منذ 13 mins 24 January، 2025
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