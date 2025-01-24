مراسل المنار: جيش العدو يعمد إلى إحراق عدد من المنازل في بلدة عيترون – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2025 - 13:44

مراسل المنار: جيش العدو يعمد إلى إحراق عدد من المنازل في بلدة عيترون

منذ 1 ساعة 24 January، 2025
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