هيئة البث الإسرائيلية: الرسالة للجيش أوضحت أن إسرائيل تجري محادثات مع واشنطن لتمديد فترة الانسحاب من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2025 - 12:12

هيئة البث الإسرائيلية: الرسالة للجيش أوضحت أن إسرائيل تجري محادثات مع واشنطن لتمديد فترة الانسحاب من لبنان

منذ 6 mins 24 January، 2025
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