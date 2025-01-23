سرايا القدس كتيبة جنين : تمكن مقاتلونا من تفجير عبوة ناسفة أرضية من نوع kj37 بآلية عسكرية في محور الجلبوني محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2025 - 19:16

سرايا القدس كتيبة جنين : تمكن مقاتلونا من تفجير عبوة ناسفة أرضية من نوع kj37 بآلية عسكرية في محور الجلبوني محققين إصابات مؤكدة

منذ 13 mins 23 January، 2025
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