ترامب: الهواتف وأجهزة الكومبيوتر المصنعة في الصين تمثل تهديدا أكبر من تطبيق تيك توك – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2025 - 05:58

ترامب: الهواتف وأجهزة الكومبيوتر المصنعة في الصين تمثل تهديدا أكبر من تطبيق تيك توك

منذ 2 ساعة 23 January، 2025
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