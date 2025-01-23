سرايا القدس-كتيبة جنين : تمكن مقاتلونا في تمام الساعة 11:36م امس من تفجير عبوة ناسفة أرضية من نوع kj37 بآلية عسكرية بعد استهداف خط سير الآليات على محور الناصرة محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2025 - 04:10

سرايا القدس-كتيبة جنين : تمكن مقاتلونا في تمام الساعة 11:36م امس من تفجير عبوة ناسفة أرضية من نوع kj37 بآلية عسكرية بعد استهداف خط سير الآليات على محور الناصرة محققين إصابات مؤكدة

منذ 1 ساعة 23 January، 2025
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