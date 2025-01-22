الامام الخامنئي: غزة انتصرت بعد15 شهرا من المقاومة و هذا أشبه بالأساطير – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2025 - 14:18

الامام الخامنئي: غزة انتصرت بعد15 شهرا من المقاومة و هذا أشبه بالأساطير

منذ 45 mins 22 January، 2025
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