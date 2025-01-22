الأمين العام للأمم المتحدة: هناك خطر بأن تسعى إسرائيل إلى ضم الضفة الغربية وهذا انتهاك كامل للقانون الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2025 - 14:16

الأمين العام للأمم المتحدة: هناك خطر بأن تسعى إسرائيل إلى ضم الضفة الغربية وهذا انتهاك كامل للقانون الدولي

منذ 57 mins 22 January، 2025
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