 الأمين العام للمقاومة الإسلامية في العراق “حركة النجباء” الشيخ اكرم الكعبي : نحيي كل المجاهدين في العراق الذين حملوا اكفانهم لنصرة المستضعفين والدفاع عن الأقصى ولم يرضخوا لكل الضغوط – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 19:00

 الأمين العام للمقاومة الإسلامية في العراق “حركة النجباء” الشيخ اكرم الكعبي : نحيي كل المجاهدين في العراق الذين حملوا اكفانهم لنصرة المستضعفين والدفاع عن الأقصى ولم يرضخوا لكل الضغوط

منذ 5 mins 21 January، 2025
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