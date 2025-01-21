ترامب: سأحاول إنهاء حرب أوكرانيا في أسرع وقت ممكن وسألتقي ببوتين لكن لا أعلم متى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2025 - 04:00

ترامب: سأحاول إنهاء حرب أوكرانيا في أسرع وقت ممكن وسألتقي ببوتين لكن لا أعلم متى

منذ 55 mins 21 January، 2025
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