قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيتونيا غرب رام الله في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2025 - 00:58

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيتونيا غرب رام الله في الضفة الغربية

منذ 15 mins 20 January، 2025
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