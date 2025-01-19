أبوعبيدة: اليمنيون شكلوا نموذجا فريدا تاريخيا في أنه متى توفرت إرادة لمقاومة عدو الأمة فإن ذلك ممكن ولو من بُعد آلاف الأميال – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 20:20

أبوعبيدة: اليمنيون شكلوا نموذجا فريدا تاريخيا في أنه متى توفرت إرادة لمقاومة عدو الأمة فإن ذلك ممكن ولو من بُعد آلاف الأميال

منذ 1 ساعة 19 January، 2025
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