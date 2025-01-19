مراسل قناة المنار: قوات مشاة معادية برفقة آليات عسكرية تمركزت في وسط بلدة “عين عرب” في قضاء مرجعيون و اعتقلت اربعة رعاة ماشية من بلدة الوزاني وقامت بالتحقيق معهم قبل ان تطلق سراحهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 14:12

مراسل قناة المنار: قوات مشاة معادية برفقة آليات عسكرية تمركزت في وسط بلدة “عين عرب” في قضاء مرجعيون و اعتقلت اربعة رعاة ماشية من بلدة الوزاني وقامت بالتحقيق معهم قبل ان تطلق سراحهم

منذ 39 mins 19 January، 2025
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