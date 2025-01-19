سرايا القدس-كتيبة نابلس: يتصدى مقاتلونا لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال ويمطرونها بزخات كثيفة من الرصاص – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 04:58

سرايا القدس-كتيبة نابلس: يتصدى مقاتلونا لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال ويمطرونها بزخات كثيفة من الرصاص

منذ 39 mins 19 January، 2025
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