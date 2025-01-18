الناطق العسكري باسم سرايا القدس “أبو حمزة”: على أهالي أسرى العدو أن تطالب الجيش الصهيوني بوقف قصف الساعات الأخيرة الذي يكون سبباً في قتل أبناءكم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2025 - 13:34

الناطق العسكري باسم سرايا القدس “أبو حمزة”: على أهالي أسرى العدو أن تطالب الجيش الصهيوني بوقف قصف الساعات الأخيرة الذي يكون سبباً في قتل أبناءكم

منذ 52 mins 18 January، 2025
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