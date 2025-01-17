الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان:اتفاقية الشراكة مع روسيا فتحت فصلا جديدا للتعاون بين الشعبين الإيراني والروسي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 17 2025 - 17:32

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان:اتفاقية الشراكة مع روسيا فتحت فصلا جديدا للتعاون بين الشعبين الإيراني والروسي

منذ 54 mins 17 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة