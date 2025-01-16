شهيدان وجرحى بقصف الاحتلال منزلًا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 16:50

شهيدان وجرحى بقصف الاحتلال منزلًا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

منذ 1 ساعة 16 January، 2025
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