77 شهيداً بينهم 21 طفلاً و25 امرأة وأكثر من مصاباً جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 15:18

77 شهيداً بينهم 21 طفلاً و25 امرأة وأكثر من مصاباً جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار

منذ 1 ساعة 16 January، 2025
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