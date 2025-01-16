قناة 14 العبرية: قوات الجيش الإسرائيلي تستعد للانسحاب من مناطق كثيرة في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 09:08

قناة 14 العبرية: قوات الجيش الإسرائيلي تستعد للانسحاب من مناطق كثيرة في قطاع غزة

منذ 6 mins 16 January، 2025
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