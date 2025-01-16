فلسطين المحتلة: جيش الاحتلال يؤكد إطلاق صاروخ من قطاع غزة وسقوط في “سديروت” بغلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 09:08

فلسطين المحتلة: جيش الاحتلال يؤكد إطلاق صاروخ من قطاع غزة وسقوط في “سديروت” بغلاف غزة

منذ 7 mins 16 January، 2025
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