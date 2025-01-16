موقع “i24NEWS” الإسرائيلي: حماس نجحت في تحقيق هدف الحرب الذي فشلت “إسرائيل” في تحقيقه وهو البقاء وعدم إعطاء “إسرائيل” موطئ قدم في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 06:02

موقع “i24NEWS” الإسرائيلي: حماس نجحت في تحقيق هدف الحرب الذي فشلت “إسرائيل” في تحقيقه وهو البقاء وعدم إعطاء “إسرائيل” موطئ قدم في قطاع غزة

منذ 46 mins 16 January، 2025
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