سرايا القدس-كتيبة طولكرم: تصدينا لقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم طولكرم قرب مقبرة ذنابة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2025 - 06:02

سرايا القدس-كتيبة طولكرم: تصدينا لقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم طولكرم قرب مقبرة ذنابة

منذ 1 ساعة 16 January، 2025
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