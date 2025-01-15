وسائل إعلام إسرائيلية: مئات يتظاهرون قبالة مقر إقامة نتنياهو في القدس للمطالبة بإبرام صفقة شاملة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2025 - 17:42

وسائل إعلام إسرائيلية: مئات يتظاهرون قبالة مقر إقامة نتنياهو في القدس للمطالبة بإبرام صفقة شاملة

منذ 58 mins 15 January، 2025
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