الاحتلال ينفذ تفجيرات ضخمة ومتتالية في بلدة عيتا الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2025 - 17:40

الاحتلال ينفذ تفجيرات ضخمة ومتتالية في بلدة عيتا الشعب

منذ 2 ساعة 15 January، 2025
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