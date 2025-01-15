القناة ١٣ الإسرائيلية: نتنياهو سيجري مشاورات مساء اليوم مع أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض الموجود في الدوحة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 15 2025 - 16:10

القناة ١٣ الإسرائيلية: نتنياهو سيجري مشاورات مساء اليوم مع أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض الموجود في الدوحة

منذ 56 mins 15 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة