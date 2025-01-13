المفتي قبلان: المطلوب من نواف سلام حماية توازنات البلد حتى لا يضيع لبنان

رأى “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في بيان له الاثنين انه “مع تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة يدخل البلد مرحلة جديدة من التوازنات المشدودة والعين على تعزيز وطنية لبنان وتأكيد شراكته الميثاقية”.

ولفت المفتي قبلان الى ان “محور الجدل سيادي ووطني بامتياز والقضية لبنان”، وتابع “مهم جداً مَن يحكم وطبيعة تكوين الحكومة وبيانها والبلد إلى أين واللعبة السياسية اليوم بذروتها”.

وقال المفتي قبلان “واقع البلد منقسم بشدة والعصف الدولي يضرب صميمه”، وذكّر ان “لبنان شراكة ميثاقية ولا يمكن أبداً تجاوزها والتجارب القريبة مُرّة للغاية”، وأكد ان “قيمة لبنان مرتبطة بشراكته التكوينية للدستور وطبيعة تمثيله النيابي وتجاوز التوافق الميثاقي يضع لبنان بقلب فوضى الأمم ولعبة الخراب”، وشدد على ان “المطلوب من الأستاذ نواف سلام حماية توازنات البلد حتى لا يضيع لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام