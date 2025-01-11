الرئيس المشاط: ضرباتنا ستستمر في إسناد غزة ولن تتوقف مهما كان و ضرباتنا لا تمثل خطراً على أحد إلا من يمثل خطراً على اليمن وغزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2025 - 21:10

الرئيس المشاط: ضرباتنا ستستمر في إسناد غزة ولن تتوقف مهما كان و ضرباتنا لا تمثل خطراً على أحد إلا من يمثل خطراً على اليمن وغزة 

منذ 1 ساعة 11 January، 2025
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