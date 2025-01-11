وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء المعارك اليوم في قطاع غزة إلى 4 قتلى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 11 2025 - 16:32

وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء المعارك اليوم في قطاع غزة إلى 4 قتلى

منذ 54 mins 11 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة