هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة: التعهدات بين كل مرحلة وأخرى من مراحل الصفقة هي مفتاح التوصل إلى اتفاق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 11 2025 - 18:06

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة: التعهدات بين كل مرحلة وأخرى من مراحل الصفقة هي مفتاح التوصل إلى اتفاق

منذ 21 mins 11 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة