الدفاع المدني بغزة: 8 شهداء بينهم طفلان وأكثر من 30 مصابا جراء قصف للعدو الإسرائيلي على مدرسة حلاوة في جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2025 - 15:00

الدفاع المدني بغزة: 8 شهداء بينهم طفلان وأكثر من 30 مصابا جراء قصف للعدو الإسرائيلي على مدرسة حلاوة في جباليا شمال قطاع غزة

منذ 8 mins 11 January، 2025
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