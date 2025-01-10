السيد فضل الله: ليكون انتخاب الرئيس فاتحة لإنجاز كل الاستحقاقات الباقية

أمل السيد علي فضل الله ان “يفتح انتخاب رئيس الجمهورية جوزيف عون الأبواب أمام إنجاز الاستحقاقات الباقية إن على صعيد انتظام عمل مؤسسات الدولة وملء الشغور، أو لمواجهة التحديات التي تعصف بالبلد على الصعيد الاقتصادي والمعيشي أو في مواجهة الفساد المستشري الذي أوصل البلد إلى هذا المنحدر، أو بالعدوان المستمر على لبنان من خلال العدو الصهيوني الذي لا يكف عن خروقه للساحة اللبنانية”.

وقال السيد فضل الله في خطبة صلاة الجمعة بمسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت “نأمل أن يكون الرئيس الجديد الذي انتظره اللبنانيون على قدر الآمال التي كنا نتطلع وندعو إليها، وهي تعزيز الوحدة بين اللبنانيين وبناء ركائز دولة المؤسسات، دولة نريدها خالية من الفساد والاستئثار والمحاصصات والاستزلام، دولة قادرة على إخراج هذا البلد من مآزقه والأزمات التي يعاني منها”، ودعا ان “تتولىى الدولة مسؤولية المباشرة في ملف الإعمار وقيام البلد وبلسمة جراحات شعبه وتعيد إلى المودعين أموالهم كاملة”.

من جهة ثانية، حذر السيد فضل الله من “خطورة ما نشره موقع تابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية من خريطة لدولة الكيان الصهيوني تضم الضفة الغربية وأراضٍ من الأردن ولبنان وسوريا، والتي تعبر في شكل فعلي عن تصوراته لمستقبل الدولة العبرية”، وتابع “ما يشير إلى أن العدو جاد بتنفيذ ما يعلن عنه، وهو ما يدعونا في لبنان إلى التنبه والحذر والسهر والقيام بكل ما من شأنه جعل لبنان يمتلك المناعة والقوة اللازمة لمواجهة أي أطماع صهيونية في الحاضر أو المستقبل”، واضاف “هذا أيضاً يتطلب من الدول العربية والإسلامية أن تكون على وعي عميق بالأهداف الصهيونية، ما يتطلب الدعوة إلى عمل عربي وإسلامي مشترك لمواجهة هذا المشروع ومنع تحقيقه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام