الطقس في لبنان قليل الغيوم والحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ، كما تنشط الرياح جنوب البلاد.

وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة:

منطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، ما يؤدي إلى طقس مستقر مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية بدءًا من يوم غد الأربعاء وحتى بعد ظهر الجمعة المقبل. بعدها، تتأثر المنطقة بمنخفض جوي يتمركز حاليًا جنوب إيطاليا ويقترب تدريجيًا، ما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانًا مع انخفاض في درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني:

بيروت: بين 11 و19 درجة.

طرابلس: بين 9 و17 درجة.

زحلة: بين 3 و13 درجة.

تحذير:

خطر تكون الجليد خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 2000 متر.

الطقس المتوقع في الأيام القادمة:

الثلاثاء:

قليل الغيوم إجمالًا دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة، مع ضباب محلي على المرتفعات.

الأربعاء:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة. يشهد الطقس ارتفاعًا في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية، مع نشاط للرياح جنوب البلاد.

الخميس:

طقس صافٍ إجمالًا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة. تنشط الرياح جنوب البلاد مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الجمعة:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء ورياح ناشطة جنوبًا. تبقى درجات الحرارة مرتفعة فوق معدلاتها الموسمية خلال النهار، وتبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارًا من بعد الظهر. كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات، حيث تتكاثف الغيوم ليلًا وتتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع احتمال حدوث برق ورعد اعتبارًا من فجر السبت.

درجات الحرارة المتوقعة:

على الساحل: من 14 إلى 20 درجة.

فوق الجبال: من 7 إلى 18 درجة.

في الداخل: من 6 إلى 17 درجة.

عناصر الطقس:

الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

الانقشاع: جيد إجمالًا.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: 20 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام